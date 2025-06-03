Очевидцы: мужчина под наркотиками кидался на машины возле ТРЦ «РИО» в Туле

Фото, видео «Тула Жесть».

В ночь с 2 на 3 июня возле торгово-развлекательного центра «РИО» в Туле мужчина в неадекватном состоянии бросался на проезжающие мимо автомобили. После одного из прыжков на капот дебошир упал на асфальт и начал кричать.

Свидетели буйной эйфории вызвали мужчине скорую. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что рядом с прыгучим неадекватом на земле лежит сверток с белой субстанцией.

Сообщалось, что очевидцы вызвали полицию. Однако в МВД Myslo заявили, что никаких обращений о происшествии не поступало.