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Очевидцы: мужчина под наркотиками кидался на машины возле ТРЦ «РИО» в Туле
Фото, видео «Тула Жесть».

Очевидцы: мужчина под наркотиками кидался на машины возле ТРЦ «РИО» в Туле

Любителя запрещенки откачивали медики.

В ночь с 2 на 3 июня возле торгово-развлекательного центра «РИО» в Туле мужчина в неадекватном состоянии бросался на проезжающие мимо автомобили. После одного из прыжков на капот дебошир упал на асфальт и начал кричать.

Свидетели буйной эйфории вызвали мужчине скорую. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что рядом с прыгучим неадекватом на земле лежит сверток с белой субстанцией.

Сообщалось, что очевидцы вызвали полицию. Однако в МВД Myslo заявили, что никаких обращений о происшествии не поступало.

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