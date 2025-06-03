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В Донском девушка подралась с продавщицей за букет пионов
Фото: ru.freepik.com.

В Донском девушка подралась с продавщицей за букет пионов

Злоумышленницу быстро вычислили по камерам.

В Донском в полицию с заявлением о краже обратилась продавщица цветочного магазина на улице Ленина. Женщина рассказала, что неизвестная девушка силой забрала букет пионов прямо у нее из рук. 

Камеры наблюдения помогли сотрудникам правоохранительных органов установить личность подозреваемой — ей оказалась 25-летняя жительница соседнего Новомосковска, ранее имевшая проблемы с законом за хулиганство и нарушение правил пожарной безопасности.

Полицейские выяснили, что в момент преступления она была пьяна. Букет удалось вернуть владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за грабеж.

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