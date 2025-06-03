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В Тульской области официально открыли 40 пляжей

В Тульской области официально открыли 40 пляжей

Больше всего их оказалось в столице региона.

В Тульской области допущено к открытию 40 пляжей, сообщает МЧС. На сайте ведомства был опубликован полный список — больше всего объектов находится в Туле.

В городском округе Алексин открыли пляж «Шахтер» на Оке, в Белевском районе — на пруду в деревне Сергеевке, в Богородицком районе — «Рос» на реке Уперте, в Веневском — пляж на пруду «Веневка».

В Туле действуют 8 пляжей: «Ильинское» на пруду в селе Крутом, «Обидимо», «Петровский», пляж на пруду «Хомяковские поляны», два на водохранилище у реки Воронки, в ЦПКиО имени Белоусова, на пруду в поселке Рассвет.

В Воловском районе открыт пляж «Толбузино» на реке Красивая Меча, в городском округе Донской — бассейн «Плазма», пляжи «АкваДон» и «Голубая вода». В Дубенском районе — «Якшинские выселки», по одному пляжу в поселке Дубна и селе Лужном.

В Щекинском районе открыто 6 пляжей: «Старина», парк-отель «Грумант», в деревне Грумант, два на Щекинском водохранилище в Советске, пляж на поселке Первомайском.

В городском округе Ефремов пляжи: на улице Карла Маркса, «Береговой», «Шилово», на улице Черкесской в Ефремове. В Каменском районе — «Яблонево». В Кимовском районе — пляжи «Вороньи выселки», «Усадьба Александрово», на пруду в микрорайоне Зеркальном. В Куркинском районе открыт пляж «Орловский».

В городском округе Новомосковск открыты: бассейн «Сокольники», пляжи «Гремячее», «Стрельцы», «Тросниковка», «Урванка». В Узловском районе —пляж «Трестовский».

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сегодня, в 15:30 0
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