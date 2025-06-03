  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Рядом с деревней Хопилово произошло смертельное ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Рядом с деревней Хопилово произошло смертельное ДТП
Фото: «Тула Происшествия».

Рядом с деревней Хопилово произошло смертельное ДТП

На месте работают спасатели.

В социальных сетях публикуют фото с места жуткой аварии рядом с деревней Хопилово. Судя по кадрам, две машины столкнулись на большой скорости.

На фото видно тело мужчины, лежащее на асфальте. Сотрудники МЧС работают рядом с одним из автомобилей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
дтпспасатели

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Из-за ремонта водовода 4 июня тулякам бесплатно раздадут воду: список адресов
Из-за ремонта водовода 4 июня тулякам бесплатно раздадут воду: список адресов
В Тульской области официально открыли 40 пляжей
В Тульской области официально открыли 40 пляжей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.