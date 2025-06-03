Рядом с деревней Хопилово произошло смертельное ДТП

В социальных сетях публикуют фото с места жуткой аварии рядом с деревней Хопилово. Судя по кадрам, две машины столкнулись на большой скорости.
На фото видно тело мужчины, лежащее на асфальте. Сотрудники МЧС работают рядом с одним из автомобилей.
На месте работают спасатели.
В социальных сетях публикуют фото с места жуткой аварии рядом с деревней Хопилово. Судя по кадрам, две машины столкнулись на большой скорости.
На фото видно тело мужчины, лежащее на асфальте. Сотрудники МЧС работают рядом с одним из автомобилей.
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