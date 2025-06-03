Туляки завоевали пять медалей на Международных соревнованиях по велоспорту в Санкт-Петербурге

Фото: Марафон-Тула.

Все награды взяты в командных состязаниях.

В первый день Международных соревнований по велоспорту «Гран-при Санкт-Петербурга» тульские спортсмены завоевали три серебряные и две бронзовые медали.

В командном спринте у мужчин второе место взяли Игорь Гирилович, Дмитрий Нестеров, Никита Быковский, третье место — Александр Дубченко, Богдан Меденец, Максим Наумов.

В командном спринте юниоров туляки заняли второе место, юниорок — третье.

Анна Изотова, Александра Юрченко, Алена Мишина Полина Машкова завоевали серебро в командной гонке преследования на 4 километра.

В программе второго дня соревнований пройдут индивидуальные гонки преследования, спринт до 1/8 финала и квалификационные заезды в омниуме.