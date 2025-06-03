В Центральном парке начал работу прокат лодок и сапов

1 июня в Центральном парке Тулы официально стартовал купальный сезон. На пляже дежурят спасатели, функционирует вся инфраструктура: доступны лежаки, зонты, раздевалки, туалеты, установлены пирс и пристань, обустроен спасательный пост, организована детская купальная зона.
Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», на пляже работают фельдшер и спасатели.
Для маломобильных посетителей пляжа приобретено специальное кресло, с помощью которого они смогут купаться.
Также на территории зоны отдыха организован прокат катамаранов, лодок и сапов. Подробности по их аренде можно посмотреть на сайте.
Напомним, что в Туле в этом году в список официальных мест массового отдыха вошло 9 пляжей:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
- пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
- зона отдыха п. Рассвет;
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
- она отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Официальные зоны отдыха будут работать с 10.00 до 20.00, за исключением пляжа «Обидимо». Его время работы — с 9.00 до 19.00.