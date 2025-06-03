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В Центральном парке начал работу прокат лодок и сапов
Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке начал работу прокат лодок и сапов

Также можно записаться на занятия по йоге, фитнесу и пилатесу на сапах.

1 июня в Центральном парке Тулы официально стартовал купальный сезон. На пляже дежурят спасатели, функционирует вся инфраструктура: доступны лежаки, зонты, раздевалки, туалеты, установлены пирс и пристань, обустроен спасательный пост, организована детская купальная зона.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», на пляже работают фельдшер и спасатели.

Для маломобильных посетителей пляжа приобретено специальное кресло, с помощью которого они смогут купаться. 

Также на территории зоны отдыха организован прокат катамаранов, лодок и сапов. Подробности по их аренде можно посмотреть на сайте.

Напомним, что в Туле в этом году в список официальных мест массового отдыха вошло 9 пляжей:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • она отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Официальные зоны отдыха будут работать с 10.00 до 20.00, за исключением пляжа «Обидимо». Его время работы — с 9.00 до 19.00.

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сегодня, в 21:21 +1
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