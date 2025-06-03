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В Туле стартовал «Кубок Защитников Отечества»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле стартовал «Кубок Защитников Отечества»

Торжественное открытие Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО состоялось 3 июня в МСК «Тулица».

В турнире принимают участие 300 спортсменов из 18 субъектов ЦФО. Они будут соревноваться в стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, волейболе сидя и настольном теннисе.

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В торжественном открытии приняли участие губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев, президент Паралимпийского комитета, заслуженный тренер России Павел Рожков, начальник Департамента спорта, паралимпизма и культурно-досуговой деятельности фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров, генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Герой России Александр Даркович.

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– Совсем недавно мы чествовали наших ветеранов, которые все еще с нами, отдавали дань уважения всем тем людям, которые 80 лет назад отстояли наше Отечество, отстояли нашу страну и освободили от фашизма весь мир.  2025 год – Год защитника Отечества. В современных условиях наши герои – ребята, сидящие в этом зале, которые сегодня будут принимать участие в спортивном состязании, повторяют подвиг героев Великой Отечественной войны, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что вопросам развития адаптивного спорта в стране сегодня уделяется внимание на высоком уровне. 

– «Кубок Защитников Отечества» — важный этап развития адаптивного спорта в регионе и за его пределами, сегодня он набирает обороты. И я убежден, что когда наши парни вернутся с Победой, спортивные состязания станут еще более сложными, насыщенными и соревновательными. Ну а то, что Владимиром Путиным совсем недавно было принято решение о проведении финального этапа «Кубка Защитников Отечества» на приз президента страны, уверен, даст дополнительный импульс этому турниру, – сказал Дмитрий Миляев

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Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева направила приветственное слово в адрес участников мероприятия и отметила, что тульский Кубок дает начало циклу различных соревнований для ветеранов СВО.

Дмитрий Миляев поблагодарил фонд «Защитники Отечества» и лично Анну Цивилеву за инициативу проведения Кубка, также Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет и лично Павла Рожкова за значительный вклад в организацию и проведение мероприятия.

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Соревнования продлятся три дня. За первое место в личном зачете предусмотрен приз в 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч рублей, за третье – 30. В командном зачете – 300, 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

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