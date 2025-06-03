Уличная ссора в центре Тулы закончилась трагедией

Фото: СУ СК России по Тульской области

Следователем СО по Центральному району Тулы регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По данным следствия, 31 мая на улице неподалеку от проспекта Ленина был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе тщательно проведенных следственных и оперативных мероприятий были установлены три местных жителя, которые накануне поссорились с потерпевшим и жестоко избили его.

Все трое подозреваемых задержаны, с ними работают следователи. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.