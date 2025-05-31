Зелёный Марафон Сбера собрал в Туле несколько тысяч спортсменов

По традиции, попробовать себя на разных дистанциях могли и дети, и взрослые. Так что событие стало настоящим семейным праздником.

Утром 31 мая Казанская набережная в Туле заполнилась любителями бега всех возрастов. Дети от 6 до 13 лет показали себя на дистанции 420 м, а подростки и взрослые — в забеге на 4,2 км и в северной ходьбе. Несмотря на раннее утро, желающих пробежать дистанцию было очень много.

Это неудивительно, Зелёный Марафон Сбера — событие федерального масштаба. В этом году он прошел уже в 12-й раз. Участниками стали десятки тысяч бегунов в 60 городах России.

В Туле большинство участников пришли семьями. Они рассказали Myslo, что забег для них — не гонка за призами, а соревнование с самими собой.

Елена, Лера и Алексей Иваницкие:

— На Зелёном Марафоне мы впервые. Да и вообще в забегах участвуем только второй раз, начали в этом году. Решили встать с дивана, и дочку к спорту тоже приобщить.

Никакой сложной подготовки не было — неделя лайтовых тренировок. Дочка к активностям привыкла. На улице она, как и все дети, бегает, прыгает, играет. Так что, мы в форме.

Александр, Татьяна и Юлия Цветынины:

— Мы из Первого тульского бегового клуба, пришли на марафон большой компанией — человек 15. Мы тренируемся три раза в неделю. Мы рады, что у нас многое делают для массового спорта. Нам кажется важным, чтобы каждый желающий мог надеть кроссовки и побежать.

Присоединиться к бегу и марафонам никогда не поздно. Мне 47, и я начал год назад. Чувствую себя отлично!

Иван, Елена, Алиса и Ульяна Шиловы:

— Глава нашей семьи работает в Сбере. Мы все любим бегать, поэтому неудивительно, что мы пришли на Зеленый марафон.

У нас спортивная семья. Дети занимаются гимнастикой, да и на пробежку стараемся выбираться каждый день. Так что к марафону мы всегда готовы!

Мы не стремимся получить призы, но нам хотелось бы в этом году улучшить свой собственный результат.

Зеленый Марафон не ограничился только забегом. Для гостей подготовили увлекательную программу: мастер-классы и выступления тульских коллективов.

Одними из участников программы стали ребята из танцевальной команды NEO.

Ольга Елистратова, хореограф танцевальной команды NEO:

— Мы уже не в первый раз участвуем в Зеленом марафоне. Здесь здорово, и ребята с удовольствием поддерживают идею выступить здесь. Сегодня мы показали номер под песню «Вечно молодой», он понравился зрителям.

Нам близок активный образ жизни, так что стать частью этого события нам было очень приятно.

Также перед забегами для участников провели зажигательную разминку семейный фитнес-центр для активного отдыха и занятий спортом Фитнес Парк и студия танца DanceFit.

Инна Филина, двукратная чемпионка World Olympiad Dance 2009, руководитель студии танца DanceFit:

— Несмотря на раннее время, детей пришло много. Все были заряжены и бодры! Я постаралась дать им еще больше бодрости, размять их, это важно.

Разминка — это 50% успеха. Перед забегом все мышцы должны быть разогретыми и готовыми к старту. Во-первых, для наилучших показателей, а во-вторых, для того, чтобы исключить травмы. Классно, что организаторы предусмотрели этот момент.

Победители марафона получили призы от Сбера и партнеров мероприятия: медали, брендированную продукцию, сертификаты на различные услуги и велосипеды.

По традиции, все средства от добровольных пожертвований на «Зелёном Марафоне» поступят в фонд «Вклад в будущее».

По традиции, все средства от добровольных пожертвований на Зелёном Марафоне поступят в фонд «Вклад в будущее». Об этом рассказал управляющий Тульским отделением Среднерусского банка Сбербанка Сергей Гринько:

— Этот марафон — не просто разовая история, когда люди пришли, пробежали и забыли. Они готовятся к забегу, кто-то после таких событий начинает больше заниматься спортом. Помимо этого, все участники становятся частью большого доброго дела.

На собранные деньги специалисты проведут для сирот и детей с ментальными особенностями занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками.