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В Туле официально стартовал купальный сезон
Фото Алексея Пирязева.

В Туле официально стартовал купальный сезон

Он продлится до 31 августа.

1 июня в Туле стартовал купальный сезон. В этом году в список официальных мест массового отдыха вошло 9 пляжей:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • она отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Официальные зоны отдыха Тулы будут работать с 10.00 до 20.00, за исключением пляжа «Обидимо». Его время работы — с 9.00 до 19.00.

Ранее в администрации Тулы сообщали, что в каждой зоне отдыха проведено водолазное обследование дна, отсыпка территории песком, акарицидная обработка, взяты лабораторные исследования воды и песка. Также установлено пляжное оборудование, биотуалеты и места для сбора мусора.

В этом году на всех муниципальных пляжах смонтировано видеонаблюдение.

На каждом пляже организована работа спасательного поста. Каждый оснащен кнопками экстренного вызова оперативных служб.

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Фотограф:
сегодня, в 11:48 +1
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