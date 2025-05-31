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В ночь на 3 июня туляки смогут увидеть парад планет
фото с сайта ru.freepik.com

В ночь на 3 июня туляки смогут увидеть парад планет

В ранним утром шесть планет солнечной системы выстроятся в одну линию.

В ночь на вторник, 3 июня 2025 года, небо подарит земным наблюдателям  возможность стать свидетелями редкого астрономического события — парада планет. В одну линию на небосводе выстроятся сразу шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Лучшее время для наблюдения — с 3:30 до 4:30 утра по местному времени. В это время горизонт будет ещё достаточно тёмным, а планеты — высоко над ним.

Большинство из них будут видны невооружённым глазом. Для того, чтобы увидеть Уран и Нептун, нужно запастись биноклем или телескопом.

Стоит отметить, что мини-парады, включающие 3–4 планеты, случаются относительно часто. Шесть планет сразу следующий можно будет увидеть лишь в 2031 году.

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парад планет
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ТулаТульская область
 

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