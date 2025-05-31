В России первый скрининг репродуктивного здоровья дети будут проходить в 6 лет

Профилактические медосмотры с целью оценки репродуктивного здоровья детей в России будут проводить первый раз в 6 лет, а с 13 лет ежегодно. Об этом говорится в презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которую он представил в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

Планы закреплены в приказе ведомства «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», он вступит в силу 1 сентября, сообщают «РИА Новости».

В документе уточняется, что также с помощью тест-полосок будут определять уровень холестерина у детей, находящихся в группе риска — с повышенной массой тела — в 6 и 10 лет. Это связано с увеличением числа случаев ожирения детей до 14 лет за последние шесть лет более чем на 36%.