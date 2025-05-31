Туляк объявил себя двойником рэпера Macan’а

Молодой человек заявил, что его голос похож на исполнителя пацанского рэпа.

На сайте бесплатных объявлений житель Тулы — музыкант и вокалист — опубликовал предложение выступить на корпоративных мероприятиях в качестве двойника Macan’а.

«Голоса очень похожи, как и внешность. М5 нету, но есть братья. Мои треки можно найти по нику Lvce. Готов выступить на ваших мероприятиях с удовольствием», — рассказал автор сообщения.

Указана цена за услугу — от 5000 рублей.

Напомним, уроженец Узловой Роман Бурцев стал известным благодаря своему сходству с голливудской звездой и даже поучаствовал в нескольких проектах, в частности в пародии на «Титаник».