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Туляк объявил себя двойником рэпера Macan’а

Туляк объявил себя двойником рэпера Macan’а

Молодой человек заявил, что его голос похож на исполнителя пацанского рэпа.

На сайте бесплатных объявлений житель Тулы — музыкант и вокалист — опубликовал предложение выступить на корпоративных мероприятиях в качестве двойника Macan’а.

«Голоса очень похожи, как и внешность. М5 нету, но есть братья. Мои треки можно найти по нику Lvce. Готов выступить на ваших мероприятиях с удовольствием», — рассказал автор сообщения. 

Указана цена за услугу — от 5000 рублей.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/4e/51/596e-ad40-4970-826a-ab617a8c2afc/a4ee0e9c-252a-4630-8878-e310964f70dc.jpg

Напомним, уроженец Узловой Роман Бурцев стал известным благодаря своему сходству с голливудской звездой и даже поучаствовал в нескольких проектах, в частности в пародии на «Титаник».

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