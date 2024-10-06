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Двойник Ди Каприо из Узловой ушел на СВО
Фото: https://vk.com/id22836284.

Двойник Ди Каприо из Узловой ушел на СВО

Роман Бурцев подписал контракт с Минобороны.

Уроженец Узловой двойник известного актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев ушел на СВО. На своей странице ВКонтакте он опубликовал фотографию в военной форме и с автоматом. 

— 19 сентября подписал контракт [с Минобороны, — прим. авт.]. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу, — сказал Бурцев в интервью «Газете.ру».

Напомним, что Бурцев стал известным благодаря своему сходству с голливудской звездой и даже поучаствовал в нескольких проектах, в частности в пародии на «Титаник».

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Фото со страницы Романа Бурцева ВКонтакте.
Несколько лет назад он переехал в подмосковный Подольск.

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