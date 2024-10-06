Двойник Ди Каприо из Узловой ушел на СВО

Фото: https://vk.com/id22836284.

Уроженец Узловой двойник известного актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев ушел на СВО. На своей странице ВКонтакте он опубликовал фотографию в военной форме и с автоматом.

— 19 сентября подписал контракт [с Минобороны, — прим. авт.]. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу, — сказал Бурцев в интервью «Газете.ру».