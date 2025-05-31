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Парламентарий Госдумы назвал условия для введения раздельного обучения мальчиков и девочек в школе
фото с сайта ru.freepik.com

Парламентарий Госдумы назвал условия для введения раздельного обучения мальчиков и девочек в школе

Отмечается, что в отдельных случаях это может быть полезным.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею раздельного воспитания девочек и мальчиков в России. Об этом он сказал в комментарии aif.ru.

Парламентарий подчеркнул,  что нововведение не должно быть повсеместным.

«Я считаю, что это можно и нужно вводить, но не повсеместно. Где-то можно, где-то нет. Обязательного раздельного воспитания быть не должно. Но опять же, есть разные дети, разные подростки, с разными, условно говоря, возможностями и талантами. Для кого-то лучше раздельно учиться, кого-то лучше совместно учить», — сказал Милонов.

Он считает, что раздельное воспитание позволяет повысить эффективность образовательного процесса, действительно существует.

Ранее иерей Фёдор Лукьянов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, выступил с предложением вернуть в российские школы раздельное обучение мальчиков и девочек, как это было в Российской империи.

Как сообщалось, в России в некоторых школах проходит пилотный проект — уроки «Моя семья», в рамках которых есть раздельное обучение мальчиков и девочек.

А как вы считаете, в каких случаях это могло бы быть полезным?

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