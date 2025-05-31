На улице Металлистов в Туле началась замена плитки и обустройство нового сквера

На улице Металлистов и набережной в Туле началась замена плиточного покрытия. Будет обновлено порядка 400 квадратных метров. Половина объема контракта уже выполнено: в районе детской площадки и перед сценой. Сейчас подрядчик меняет плитку на ул. Металлистов.

На ул. Металлистов в районе домов 19, 21 и 23 появится новый сквер. Напомним, общественное пространство будет носить имя заслуженного работника культуры, многолетнего руководителя музея-заповедника «Поленово» Натальи Грамолиной.