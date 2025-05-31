Массовая велосипедная гонка в Туле: фоторепортаж Myslo

31 мая лыжероллерный центр «Веденино» в Туле стал одной из площадок Всероссийской массовой велосипедной гонки, посвященной Всемирному дню велосипедиста. На старт вышли около 200 любителей здорового образа жизни. Среди них были как любители, так и профессионалы.

— Мы впервые принимаем участие в таком классном мероприятии, — рассказывают туляки Михаил и Алина. — Нам нравится велоспорт, потому что он экологичен и полезен для здоровья. Главное для нас — просто доехать до финиша, не строим планы на победу, как говорится.

Для детей, самым маленьким из которых всего по два года, была подготовлена дистанция 500 м, а для более опытных любителей велоспорта — на 12 километров.

— Я уже год занимаюсь велоспортом, очень нравится, — поделилась Мирослава, которую на гонках поддерживала мама. — Сегодня стала седьмой, но я не расстраиваюсь, потому что главное, что мне было весело. А победы обязательно будут впереди!

Победители и призеры гонки получили заслуженные медали и грамоты Министерства спорта Российской Федерации. Узнать имена победителей можно ЗДЕСЬ.