Какие новые законы вступают в силу в июне

Фото Алексея Пирязева.

1 июня

Банки оштрафуют за пособничество

спонсорам экстремистов



По запросу Росфинмониторинга банки обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Иначе их оштрафуют на сумму до одного миллиона рублей. Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.

Госорганам запретят иностранные мессенджеры

Начнет действовать запрет для госорганов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Закон предусматривает обязательную маркировку всех исходящих звонков от организаций. А портал «Госуслуги» будет принимать только такие заявления о снятии самозапрета на оформление кредита, которые подтверждены усиленной квалифицированной электронной подписью.

Просроченные лекарства в аптеки не попадут

Для блокировки продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен или они выведены из оборота, будет налажено информационное взаимодействие такой системы с кассовыми аппаратами аптек.

Фармацевты перед запуском продаж того или иного препарата будут обязаны проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер.

Фармацевты станут частью

системы здравоохранения



Аптеки станут частью системы здравоохранения, а не торговли. Это позволит провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и преференции, положенные работникам системы здравоохранения.

2 июня

В России запустят цифровой документооборот

В России начинается эксперимент по цифровизации процессов электронного документооборота. Участниками эксперимента станут Минприроды, Минпромторг, Минцифры и ФНС. Его цель — апробация механизма обмена цифровыми документами между федеральными органами и подведомственными им организациями, а также разработка обязательных требований к системам электронного документооборота.

3 июня

Система выплат военных пенсий изменится

МВД, ФСИН, Минобороны, Росгвардии, ГПС и ФССП получат право самостоятельно определять способы выплаты пенсий: через органы Федерального казначейства или Сбербанк. Выплаты можно будет производить на банковские карты, депозиты в российских банках или через почтовые переводы. Выбор способа выплаты можно будет указать как при назначении пенсии, так и при смене реквизитов счета.

Порядок внесения юрлиц

и ИП в реестр уточнят



Организации, которые были созданы не с нуля, а через преобразование из других компаний, больше не будут признавать «вновь созданными». Это не позволит компании использовать сомнительные схемы, при которых они якобы новые, а по сути просто перерегистрировались, чтобы получить доступ к льготам.

Также закон касается содержания двух реестров: субъектов малого и среднего предпринимательства и получателей господдержки. В них теперь будут вносить более точные сведения о юридических лицах и ИП, включая дату регистрации, форму создания (с нуля или через реорганизацию), а также иные данные, необходимые для корректного включения в реестры, чтобы сократить количество ошибок, совпадений и недостоверных записей.

19 июня

Регионы смогут сами выбрать

систему местного самоуправления



У регионов появится возможность как формировать одноуровневую систему МСУ, так и сохранить двухуровневую. Теперь у них будет право частично переходить на первый вариант, а в отдельных местах сохранять второй.

Двухуровневая структура МСУ подразумевает наличие городских и сельских поселений в составе муниципального района. Там есть собственный глава, администрация, представительный орган — сельсовет или горсовет — и отдельный бюджет. При одноуровневой структуре у всех населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, нет бюджетов и органов местной власти. Вопросами местного самоуправления занимаются органы муниципального (городского) округа.

20 июня

Стартует приемная кампания в вузы

Абитуриенты смогут отнести бумажные документы в приемную комиссию в самом вузе. А суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволит подать заявления в пять вузов страны до пяти специальностей в каждом.

Единая цифровая платформа «Работа России» поможет поступить на целевое обучение.

27 июня

Педофилы не смогут скрыть свои диагнозы

Уголовно-исполнительные инспекции получат доступ ко всем медицинским данным, составляющим врачебную тайну, без согласия людей, осужденных за педофилию.

Сейчас к людям, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, применяют уголовное наказание и принудительные медицинские меры. Даже если такой преступник вышел из тюрьмы, за ним пристально следят уголовно-исполнительные инспекции. Педофилам запрещено посещать территории детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций, детские и спортивные площадки. Они обязаны периодически являться в проверяющие органы.

Бизнес накажут строже за сокрытие

информации о начале работы



Предприятиям, не уведомившим контролирующие органы о начале своей работы, придется заплатить штраф до 60 тысяч рублей. В КоАП с 2010 года уже есть наказания для таких предприятий, но штраф составлял 10-20 тысяч рублей, а для должностных лиц — 3-5 тысяч. В кабмине эти суммы сочли недостаточными, ведь речь идет в числе прочего о проверке безопасности общепитов. Открывая магазин, кафе, точку бытовых услуг, сервис доставки еды или производство, бизнесмены обязаны подавать в Роспотребнадзор уведомление о начале работы.

Вступающий в силу закон увеличит взыскания для компаний до 24-48 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 7-12 тысяч. За повторное нарушение — штраф до 40-60 тысяч, а для должностных лиц — 15-25 тысяч.

30 июня

Иностранцам станет проще сдать

биометрию при въезде в Россию



Начнется второй этап эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию. Теперь их можно будет сдать заранее через приложение «Единая биометрическая система» и подать через «Госуслуги» заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Эксперимент не распространяется на граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

По материалам «Парламентской газеты».