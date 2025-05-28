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Тульские фитнес-центры: «Мы готовы детально изучить инициативу о занятиях инвалидов на наших площадках»

Тульские фитнес-центры: «Мы готовы детально изучить инициативу о занятиях инвалидов на наших площадках»

28 мая в Кремле состоялся Совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета по спорту Дмитрий Миляев представил Президенту РФ Владимиру Путину предложения по развитию адаптивного спорта, которые вырабатывались в рамках рабочей группы.

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На сегодня в России проживает более 11,1 млн человек с инвалидностью. Из них 7,2 млн могут заниматься спортом, однако при этом реально занимается всего 2 млн человек. Именно поэтому главной задачей Совета по спорту стало увеличение количества занимающихся спортом.

Дмитрий Миляев предложил исполнительным органам в субъектах страны включить услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг. Это позволит полноценно задействовать механизмы государственного и муниципального заказа для дополнительной загрузки спортивной инфраструктуры, и люди с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в спортивных объектах, находящихся в частной собственности.

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Кроме этого, губернатор предложил устранить ряд пробелов в нормативном регулировании. В частности, определить и закрепить законодательно основные понятия: «адаптивная физическая культура», «адаптивный спорт», «адаптивный вид спорта» и «адаптивная спортивная дисциплина», уточнить понятие «физическая реабилитация и абилитация инвалидов».

Также речь шла о создании цифрового сервиса для инвалидов на портале «Госуслуги», где должны отображаться адреса ближайших спортобъектов, которые адаптированы для занятий инвалидов, а также медицинские заключения о допуске к занятиям и соревнованиям, актуальные общедоступные методики тренировок.

Myslo узнал, насколько тульские фитнес-центры готовы к реализации озвученных инициатив.

Управляющая спортивного клуба «Фитнес парк» Евгения Шандрова рассказала, что фитнес-центр уже несколько лет подряд ведет бесплатные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Они занимаются в бассейне, занятия с ними ведут тренеры, прошедшие специальную подготовку. Это очень востребованная услуга и у нас просто не хватает возможности принять всех желающих. Мы даже готовы делиться с другими фитнес-центрами своим опытом для того, чтобы они тоже включились в эту работу. Что же касается занятий со взрослыми, то в целом мы идею оцениваем положительно. Однако надо понимать, что тут тоже потребуется подготовка: подготовка тренерского состава, техническое дооснащение помещений. Поэтому считаем, что более конкретно можно об этом говорить после изучения условий контрактов.

В фитнес-центре «Гоголь» согласились с коллегами — тренерам потребуется специальное обучение. 

— Вариантов инвалидности достаточно много, поэтому тут нужна детализация: каким группам будет предоставлена такая возможность, — говорит Любовь Лыбань, руководитель фитнес-центра. — Далеко не все клубы имеют возможность создать условия для занятий инвалидов-колясочников, например, просто потому, что залы располагаются не на первом этаже, а значит, им как-то надо подниматься наверх. Также важна подготовка тренеров для работы с такой категорией клиентов: чтобы это шло им на пользу, мы должны знать их особенности, чтобы составлять качественный план для тренировок. Есть и другие нюансы, но я думаю, это будет проработано и уточнено в будущем. В целом же считаю идею расширить количество площадок для занятий адаптивным спортом хорошей, потому что мы все одна команда, а значит, должны поддерживать друг друга. 

Руководитель департамента по фитнесу сети «#ВФОРМЕ» Дамир Газизов рассказал, что на сегодняшний день в сети фитнес-центров есть адаптированный зал для занятий инвалидов.

— Мы готовы продолжать эту работу, — добавил собеседник издания.

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сегодня, в 10:00 +3
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