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В Киреевске женщина убила сожителя, который хотел её бросить: суд огласил приговор

В Киреевске женщина убила сожителя, который хотел её бросить: суд огласил приговор

Ранее она уже была судима: 3 года назад зарезала мужа, надругавшегося над её дочерью.

В Киреевске 44-летняя Наталья Ч. признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 17 февраля обвиняемая распивала алкоголь в компании 48-летнего сожителя. В какой-то момент мужчина заявил, что хочет с ней расстаться. Тогда женщина схватила кухонный нож и ударила его в ногу. От полученного ранения потерпевший скончался.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме этого, она выплатит отцу сожителя 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. 

Напомним, ранее обвиняемая была судима за убийство при превышении необходимых пределов самообороны.

30 августа 2022 года Наталья и её супруг были в гостях и вернулись к себе уже под вечер. Изрядно выпившая парочка хотела продолжить возлияния, и Наталья отправилась в магазин за добавкой. На входе в супермаркет женщина поняла, что забыла банковскую карточку. Попыталась приобрести спиртное в долг, но получила отказ и нехотя пошла домой. В подъезде Наталья услышала детский плач — её четырехлетняя дочь кричала: «Папочка, не надо. Папа, отстань!»

— Муж Натальи зашел в комнату к девочке и изнасиловал её, — рассказывал Myslo собственный источник. — Вероятнее всего, это был не первый такой эпизод: годом ранее ребенок уже говорил, что папа «трогал её». Тогда следствие было прекращено, так как на теле девочки не нашли повреждений, а Наталья спустя какое-то время забрала заявление.

Женщина оттащила пьяного мужа от дочери и заявила, что сейчас же позвонит в полицию. Услышав угрозу, мужчина набросился на Наталью и жестоко избил её. Досталось и ребенку, который пытался защитить маму: отец отшвырнул девочку, как тряпичную куклу.

«Наталья Ч. подняла валявшийся на полу нож и нанесла им супругу несколько ударов в сердце, живот и лёгкое. В результате от множественных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — гласил текст обвинительного заключения.

25 января 2023 года приговором суда женщине было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии-поселения. Освободилась Наталья в августе 2023 года. 

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