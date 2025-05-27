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Тульские туристы проведут сплав «По старинным водным путям»
Фото: Федерация спортивного туризма Тульской области

Тульские туристы проведут сплав «По старинным водным путям»

Группа проплывёт по Упе от села Пирогово до муниципального образования Приупское.

Федерация спортивного туризма Тульской области сообщила об открытии регистрации на ежегодный Традиционный июньский сплав «По старинным водным путям», который приурочен к Ночи географии.

Группа стартует от усадьбы Малое Пирогово, где Лев Толстой придумал сюжет «Хаджи-Мурата». Село Пирогово имеет древнюю историю: недалеко от него, у слияния рек Упа и Уперта, в V-VI веках стояло городище. Судя по археологическим находкам, люди жили здесь и в XII веке.

Сбор желающих – 30 мая в 19.00 или 31 мая в 9.00 в селе Пирогово (Щекинский район). Закончится сплав в районе МО «Приупское» Киреевского района.

Уточняется, что сплав – учебно-тренировочный. До слияния с Упертой Упа довольно узкая, поэтому на некоторых участках придётся переносить лодки по суше. Если вас не пугают трудности – регистрируйтесь по ссылке. Подробности можно найти здесь.

Мероприятие не коммерческое, принять участие в нём могут, в первую очередь, члены Федерации спортивного туризма. Если останутся места – организаторы будут рады видеть в числе участников всех желающих. 

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