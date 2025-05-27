Тульские туристы проведут сплав «По старинным водным путям»

Федерация спортивного туризма Тульской области сообщила об открытии регистрации на ежегодный Традиционный июньский сплав «По старинным водным путям», который приурочен к Ночи географии.
Группа стартует от усадьбы Малое Пирогово, где Лев Толстой придумал сюжет «Хаджи-Мурата». Село Пирогово имеет древнюю историю: недалеко от него, у слияния рек Упа и Уперта, в V-VI веках стояло городище. Судя по археологическим находкам, люди жили здесь и в XII веке.
Сбор желающих – 30 мая в 19.00 или 31 мая в 9.00 в селе Пирогово (Щекинский район). Закончится сплав в районе МО «Приупское» Киреевского района.
Уточняется, что сплав – учебно-тренировочный. До слияния с Упертой Упа довольно узкая, поэтому на некоторых участках придётся переносить лодки по суше. Если вас не пугают трудности – регистрируйтесь по ссылке. Подробности можно найти здесь.
Мероприятие не коммерческое, принять участие в нём могут, в первую очередь, члены Федерации спортивного туризма. Если останутся места – организаторы будут рады видеть в числе участников всех желающих.