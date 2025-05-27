Волейболистки «Тулицы» проведут открытые тренировки в Белоусовском парке

Все занятия бесплатные, а присоединиться к ним могут все желающие.

Пресс-служба ВК «Тулица» сообщила о старте летних тренировок по волейболу, которые спортсменки клуба будут проводить в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в рамках проекта «Пас на Тулу»!

Занятия пройдут на волейбольных площадках ЦПКиО. Он бесплатные, присоединиться к ним могут все желающие. Длительность тренировок – полтора часа. Первые занятия состоятся 31 мая и 1 июня.

Начало в 10.00. При себе нужно иметь спортивную форму. При ухудшении погоды об отмене занятий будет сообщено в официальной группе клуба.