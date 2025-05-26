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Тула примет первый Кубок ветеранов СВО по летним видам спорта
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тула примет первый Кубок ветеранов СВО по летним видам спорта

Он пройдёт со 2 по 6 июня на площадке нового многофункционального комплекса «Тулица».

На рабочем совещании под председательством Дмитрия Миляева обсудили подготовку к Кубку ветеранов СВО по летним видам спорта. «Кубок Защитников Отечества» открывает цикл мероприятий, запланированных по всей России на ближайшие два года, и объединяет ветеранов, спортсменов и общественность для проведения масштабного спортивного праздника.

Кубок пройдёт со 2 по 6 июня на базе нового многофункционального комплекса «Тулица». Запланированы соревнования по шести дисциплинам: стрельба из лука, пулевая стрельба, спортивное метание ножа и пауэрлифтинг. Универсальный зал на 1500 зрителей примет соревнования по волейболу сидя и настольному теннису. Для участников будут организованы зоны отдыха и питания в холле комплекса.

В Кубке примут участие порядка 400 спортсменов из 18 регионов России. Они получат медали и кубки, денежные призы и наборы тульских сладостей. Наш регион представят ветераны СВО из Узловой, Плавска, Новомосковска, Тулы, Богородицка, Алексина, Кимовска, Одоева и Щекина. Многие из них награждены орденами Мужества, медалями Суворова и «За отвагу».

Помимо соревнований запланированы Паралимпийский урок, мастер-классы от чемпионов и фестиваль для семей ветеранов в пансионате «Шахтер». Все желающие смогут принять участие в «Зарнице». Культурная программа включает экскурсии в Музей оружия и Тульский кремль, а также посещение ярмарки местных брендов «Сделано в Тульской области».

Присоединиться к этому масштабному событию смогут не только спортсмены, но и все желающие, включая спортивные школы региона. Открытие Кубка пройдет 3 июня в 17.00. Вход свободный.

Организаторами Кубка выступают государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, правительство Тульской области и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата при поддержке Минспорта РФ.

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