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А вы точно знаете авторов известных картин? Попробуйте угадать что-то кроме «Черного квадрата» Малевича

А вы точно знаете авторов известных картин? Попробуйте угадать что-то кроме «Черного квадрата» Малевича

Сейчас проверим, отличите ли вы Шишкина от Репина, а Моне от Мане!

Ну что, попробуем? 

 

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