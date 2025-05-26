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В Тульской области временно перекроют два железнодорожных переезда
Фото из архива Myslo

В Тульской области временно перекроют два железнодорожных переезда

Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда, расположенных в Алексине Тульской области, будет ограничено в связи с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переездов.

Во вторник, 27 мая, движение будет ограничено с 10.00 до 12.00 на переезде 256 км автодороги Суходол – Никулино (пос. Суходол). А 28 мая, в то же время – на переезде 249 км перегона Алексин – Суходол (вблизи дер. Маньшино). Во время ремонта движение на переездах будет организовано в интервальном режиме по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

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