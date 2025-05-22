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В Богородицке бригада скорой «перезапустила» разогнавшееся сердце мужчины
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В Богородицке бригада скорой «перезапустила» разогнавшееся сердце мужчины

Его погрузили в медикаментозный сон и выполнили разряд дефибриллятором.

Сотрудники регионального Центра медицины катастроф спасли жителя Богородицка с опасным нарушением ритма. Сообщение о критическом состоянии 69-летнего мужчины поступило от его близких, рассказали в региональном минздраве. 

Пациент жаловался на учащенное сердцебиение, которое стало причиной ухудшения общего самочувствия. 

Проведенное медиками электрокардиографическое исследование показало серьезную патологию: сердце сокращалось с частотой свыше 200 ударов в минуту, что привело к резкому нарушению кровообращения и развитию тяжелого шока.

Фельдшеры приняли решение купировать аритмию при помощи электроимпульсной терапии. Они погрузили мужчину в медикаментозный сон и выполнили разряд дефибриллятором. Ритм сердца был восстановлен. После стабилизации состояния пациента доставили в стационар. 

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