В Богородицке бригада скорой «перезапустила» разогнавшееся сердце мужчины

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Его погрузили в медикаментозный сон и выполнили разряд дефибриллятором.

Сотрудники регионального Центра медицины катастроф спасли жителя Богородицка с опасным нарушением ритма. Сообщение о критическом состоянии 69-летнего мужчины поступило от его близких, рассказали в региональном минздраве.

Пациент жаловался на учащенное сердцебиение, которое стало причиной ухудшения общего самочувствия.



Проведенное медиками электрокардиографическое исследование показало серьезную патологию: сердце сокращалось с частотой свыше 200 ударов в минуту, что привело к резкому нарушению кровообращения и развитию тяжелого шока.

Фельдшеры приняли решение купировать аритмию при помощи электроимпульсной терапии. Они погрузили мужчину в медикаментозный сон и выполнили разряд дефибриллятором. Ритм сердца был восстановлен. После стабилизации состояния пациента доставили в стационар.