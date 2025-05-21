На каких улицах Тулы в этом году отремонтируют трамвайные пути

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это участки на улицах Приупской, Станиславского, Михеева и Щегловская Засека.

Ремонт трамвайных путей идет на улицах Приупской и Станиславского. Их выполняют силами МКП «Тулгорэлектротранс» в ночное время без остановки движения.

На ул. Приупской ремонт начался 16 мая. На треугольнике у трамвайного депо будет заменена рельсошпальная решетка и балластный слой, проведены работы по подбивке шпал и рихтовке пути. Также запланирована сварка стыковых соединений с последующей шлифовкой.

На ул. Станиславского капитально ремонтируют участок от ул. Н. Руднева до пр. Ленина, в том числе поворотный треугольник на пр. Ленина. На этом участке уже заменена рельсошпальная решетка и балластный слой. Сейчас ведется работа по подбивке шпал и рихтовке пути. Запланирована сварка стыковых соединений с последующей шлифовкой.

Завершить здесь ремонт планируется до начала активных работ по реконструкции Орловского путепровода.

Протяженность участка составляет 1,7 км в двупутном исчислении. Работы по обновлению путей находятся в завершающей стадии.

Параллельно (с 25 апреля) с заменой рельсошпальной решетки идет ремонт дорожного покрытия на ул. Станиславского на участке от проспекта Ленина до ул. Н. Руднева.

Уже выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия, специалисты приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поднятию крышек люков смотровых колодцев, замене бортового камня. После этого будет уложен верхний слой асфальта. Завершить его планируют к середине июня.

Глава администрации города Илья Беспалов: