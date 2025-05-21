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На каких улицах Тулы в этом году отремонтируют трамвайные пути
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На каких улицах Тулы в этом году отремонтируют трамвайные пути

Всего в планах администрации города ремонт четырех больших участков.

Это участки на улицах Приупской, Станиславского, Михеева и Щегловская Засека. 

Ремонт трамвайных путей идет на улицах Приупской и Станиславского. Их выполняют силами МКП «Тулгорэлектротранс» в ночное время без остановки движения. 

На ул. Приупской ремонт начался 16 мая. На треугольнике у трамвайного депо будет заменена рельсошпальная решетка и балластный слой, проведены работы по подбивке шпал и рихтовке пути. Также запланирована сварка стыковых соединений с последующей шлифовкой. 

На ул. Станиславского капитально ремонтируют участок от ул. Н. Руднева до пр. Ленина, в том числе поворотный треугольник на пр. Ленина. На этом участке уже заменена рельсошпальная решетка и балластный слой. Сейчас ведется работа по подбивке шпал и рихтовке пути. Запланирована сварка стыковых соединений с последующей шлифовкой.

Завершить здесь ремонт планируется до начала активных работ по реконструкции Орловского путепровода. 

 

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Протяженность участка составляет 1,7 км в двупутном исчислении. Работы по обновлению путей находятся в завершающей стадии. 

Параллельно (с 25 апреля) с заменой рельсошпальной решетки идет ремонт дорожного покрытия на ул. Станиславского на участке от проспекта Ленина до ул. Н. Руднева.

Уже выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия, специалисты приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поднятию крышек люков смотровых колодцев, замене бортового камня. После этого будет уложен верхний слой асфальта. Завершить его планируют к середине июня.

Глава администрации города Илья Беспалов:

Илья Беспалов

— Трамвай остается одним из востребованных видов общественного транспорта в Туле. Комфорт передвижения пассажиров важен для нас. Поэтому мы продолжаем обновлять трамвайные пути. В прошлом году мы капитально отремонтировали почти 7 км путей на ул. Воздухофлотской, Плеханова и Агеева. В этом году запланированы работы по ремонту еще четырех участков. Уже идут активные работы. На ул. Станиславского они совмещены с ремонтом дорожного полотна. Стартовал ремонт трамвайных путей на ул. Приупской — треугольник у трамвайного депо. Работы проводятся ночью, без остановки движения. Впереди ремонт путей на ул. Михеева и Щегловская Засека.

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