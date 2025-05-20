В Туле выбрали лучших среди руководителей следственных подразделений

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

На базе Центра профессиональной подготовки регионального УМВД прошел областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди руководителей органов предварительного следствия Тульской области. В нём принял участие 41 руководитель следственных подразделений из территориальных органов МВД России на районном уровне.

Конкурсанты продемонстрировали отличную физическую и огневую подготовку, выносливость, а также теоретические знания нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов внутренних дел.

Следователи в теории и на практике должны были применять и знания медицинской подготовки.

В результате лучшим по профессии стала заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела ОМВД России по Узловскому району подполковник юстиции Евгения Лаврентьева.

Второе место заняла заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела ОМВД России по Киреевскому району подполковник юстиции Оксана Анисимова.

Третий результат показала заместитель начальника МО МВД — начальник следственного отдела МО МВД России «Ефремовский» подполковник юстиции Юлия Проселкова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в сентябре Евгения Лаврентьева представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса в Волгограде.