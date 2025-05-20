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В Туле выбрали лучших среди руководителей следственных подразделений
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле выбрали лучших среди руководителей следственных подразделений

Все призовые места заняли женщины.

На базе Центра профессиональной подготовки регионального УМВД прошел областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди руководителей органов предварительного следствия Тульской области. В нём принял участие 41 руководитель следственных подразделений из территориальных органов МВД России на районном уровне.

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Конкурсанты продемонстрировали отличную физическую и огневую подготовку, выносливость, а также теоретические знания нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов внутренних дел.

Следователи в теории и на практике должны были применять и знания медицинской подготовки. 

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В результате лучшим по профессии стала заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела ОМВД России по Узловскому району подполковник юстиции Евгения Лаврентьева.

Второе место заняла заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела ОМВД России по Киреевскому району подполковник юстиции Оксана Анисимова.

Третий результат показала заместитель начальника МО МВД — начальник следственного отдела МО МВД России «Ефремовский» подполковник юстиции Юлия Проселкова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в сентябре Евгения Лаврентьева представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса в Волгограде.

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