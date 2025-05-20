Туляков приглашают на фестиваль восточноазиатской культуры «Аой-мацури»

25 мая творческий индустриальный кластер «Октава» приглашает жителей и гостей Тулы на фестиваль «Аой-мацури». Это масштабное культурное событие, которое уже второй год подряд объединяет традиции Китая, Японии и Кореи.
Фестиваль посвящён культурному диалогу между Россией и странами Восточной Азии. Название «Аой-мацури» отсылает к древнему японскому празднику мальвы и символически соединяет его с Международным днём семьи, который отмечается в этот же день.
Посетителей ждет насыщенная программа: концерты, дефиле в кимоно, театрализованные постановки, показательные выступления боевых искусств, а также десятки мастер-классов и лекций.
Концертная программа с 12.00 до 21.30:
— Танцевальный мюзикл по китайской сказке «Мулан»;
— Шоу японских барабанов и традиционного фехтования;
— Музыкальные выступления на японских инструментах;
— K-pop баттлы и косплей-дефиле;
— Популярные советские песни на японском;
— Финальное огненное шоу.
Образовательные и творческие мастер-классы:
— Японская живопись тушью (суми-э), каллиграфия, оригами и японские шахматы;
— Китайская и японская чайные церемонии;
— Изготовление корейских амулетов, техника кинцуги и светящихся кусудам;
— Боевые искусства: катана, кюдо, тайцзи-цюань;
— Танцевальные воркшопы по японским и корейским направлениям.
Лекции и встречи:
— Всё о японских шахматах сёги;
— История японской одежды;
— Знакомство с языками и культурой Востока.
Фестиваль станет пространством для глубокого культурного погружения: можно будет попробовать азиатскую кухню, узнать больше о восточной философии и традиционной медицине, попробовать себя в каллиграфии или стрельбе из японского лука.
Вход свободный, по предварительной регистрации. 0+.