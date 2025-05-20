Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая

21 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Гастелло, 52-64 (чётн.), 54-б,

ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-93 (нечётн.), 88-а,

ул. Краснодонцев, 60-84 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 79-б, 81-б, 82-б, 86-а,

ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),

ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 7, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 34-а,

ул. Комарова, 33, 35, 36,

ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 59-83 (нечётн.), 85-а,

ул. Кутузова, 60-72 (чётн.),

ул. Дм. Ульянова, 4-а, 8, 10, 12, 14,

ул. Фрунзе, 1-г, 2,

ул. Мосина, 29,

ул. Коминтерна, 24-а,

п. 2-й Западный: ул. Воронка; п. Горняк,

ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,

ул. Доватора, 7, 9,

ул. Мартеновская, 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20,

ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140, 140-а, 142, 144, 146, 148, 152,

ул. Копровая, 1-12.