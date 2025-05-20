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На Металлистов заменят тротуарную плитку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На Металлистов заменят тротуарную плитку

В прогулочной зоне Казанской набережной и на ул. Металлистов необходим ремонт плитки на площади порядка 400 квадратных метров.

В ходе выездного совещания глава администрации Тулы Илья Беспалов обратил внимание на санитарное состояние Казанской набережной и прилегающих к ней территорий. Сити-менеджер поручил начальнику главного управления по Центральному округу Дмитрию Городничеву совместно с управлением по благоустройству своевременно убирать летучий мусор и очищать урны, должным образом ухаживать за зелеными насаждениями.

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Илья Беспалов осмотрел состояние плиточного покрытия в прогулочной зоне Казанской набережной и на ул. Металлистов. Ремонт плитки необходим на площади порядка 400 квадратных метров.

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Контракт с подрядчиком на первый этап работ уже заключен. Работы ведутся в районе детской площадки и на площади перед сценой. После их выполнения планируется заключение еще одного контракта. 

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Как сообщает администрация Тулы, по итогам совещания Илья Беспалов поручил продолжить работу по обновлению плиточного покрытия отдельных зон. 

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