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Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области

Жителей просят сохранять спокойствие.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале:

- Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Также туляки жаловались на перебои с мобильной связью. 

По данным Минобороны РФ, в период с 20.00 до 21.40 20 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в соседних областях и приграничных территориях: 11 БПЛА – над территорией Орловской области, три – над Брянской областью, один БПЛА – над территорией Белгородской области.

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вчера, в 22:40 0
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