«Ночь музеев» в Тульской области посетили более 40 тысяч человек

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В музее П. Н. Крылова прошли мастер-классы, кинопоказ, лекции и концерт. Центром внимания стала выставка живописи и графики «Дорогами войны». На ней представлены произведения известных художников 20-го века, а также работы самого Порфирия Крылова.

В Тульском кремле в рамках выставки «Одна на всех. Победа!» проходили выступления творческих коллективов региона, а также музыкально-поэтическая композиция «Май — это чувство великой и вечной печали».

В Тульском государственном музее оружия до полуночи работали интерактивные площадки и экскурсии по выставке «Оружие победы». Кроме того, гости смогли пообщаться лично с ветеранами боевых действий, участниками СВО и Героями труда. В филиале музея в Тульском кремле для желающих проводили мастер-классы по историческому фехтованию.

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в Международный день музеев в Тульской области в четвертый раз стартовал культурно-просветительский проект «Музейное лето в Туле»:

— В этом году нас ждет порядка двухсот мероприятий в афише, — рассказала министр. — Большая часть из них посвящена культуре и традициям малой Родины. Мы приглашаем туляков и наших гостей провести лето в малых городах и поселениях Тульской области.

Именно здесь каждые выходные будут проходить атмосферные фестивали, погружающие в богатую историю нашего края, которую бережно хранят в каждом уголке нашего региона. Кроме этого, много значимых культурных событий пройдет и в региональном центре. Это и выставки федеральных музеев и концертные программы ведущих коллективов страны.