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В МФЦ Тулы и Новомосковска проводятся консультации для потребителей
Фото: t.me/rospotrebnadzor71

В МФЦ Тулы и Новомосковска проводятся консультации для потребителей

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора готовы ответить на все вопросы жителей в режиме видеосвязи.

Если вам треьуется консультация, связанная с покупкой товара ненадлежащего качества, оказанием бытовых, жилищно-коммунальных, финансовых, образовательных, медицинских и других услуг, а также если вам нужна помощь в составлении досудебной претензии или искового заявления – обращайтесь по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26Б, с 9.00 до 13.00,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7, с 14.00 до 18.00.

Консультации проводятся по вторникам и четвергам.

Предварительная запись на прием не требуется, достаточно прийти в МФЦ в указанное время с паспортом.

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