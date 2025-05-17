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В Туле стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные 80-летию Победы

В Туле стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные 80-летию Победы

В «Тула-Арене» собрались более 200 спортсменов из 15 регионов Центрального федерального округа, а также представители Республики Беларусь.

17 мая губернатор Дмитрий Миляев принял участие в открытии Всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Россия всегда была, есть и будет сильна спортом.

«Сегодня проходит большой турнир, посвященный 80-й годовщине Великой Победы. Наши предки 80 лет назад совершили невозможное, они спасли весь мир от фашизма. Сегодня этот подвиг совершают современные герои, которые участвуют в специальной военной операции. Я убежден, что наших бойцов вдохновляет подвиг их героических отцов, дедов и прадедов. Пусть дух и стойкость наших героев передаются и вам! Желаю честных и зрелищных поединков», — сказал Дмитрий Миляев.

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В «Тула-Арене» собрались более 200 спортсменов из 15 регионов Центрального федерального округа, а также представители Республики Беларусь.

«Спорт — это прежде всего состязание не столько силы, сколько характера. Поэтому наше подрастающее поколение, которое сегодня занимается в городе, мне кажется, сделало себе действительно серьезный вывод в жизни», — подчеркнул губернатор.

Юноши выявят сильнейших в весовых категориях от 46 до 90+ кг. Девушки поборются за медали в весе от 40 до 70+ кг.

Соревнования завершатся 19 мая.

Проведение подобных турниров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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ТулаТульская область

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