В Туле УК получат субсидии на подготовку аварийного фонда к новому отопительному сезону

Управляющим компаниям бюджет Тулы поможет подготовить аварийные дома к отопительному сезону. Документ, разрешающий субсидировать УК, опубликован на сайте администрации города.
Для получения денег УК необходимо подать заявку в управление по городскому хозяйству Тулы, прикрепив к ней смету предполагаемых расчетов. Максимальная сумма, которую может получить компания, ограничена 200 тыс. рублей.
Субсидируется из городского бюджета приобретение оборудования и материалов для подготовки домов к отопительному сезону.