В Туле УК получат субсидии на подготовку аварийного фонда к новому отопительному сезону

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Приказ о выделении средств подписан руководителем управления по городскому хозяйству Тулы.

Управляющим компаниям бюджет Тулы поможет подготовить аварийные дома к отопительному сезону. Документ, разрешающий субсидировать УК, опубликован на сайте администрации города.

Для получения денег УК необходимо подать заявку в управление по городскому хозяйству Тулы, прикрепив к ней смету предполагаемых расчетов. Максимальная сумма, которую может получить компания, ограничена 200 тыс. рублей.

Субсидируется из городского бюджета приобретение оборудования и материалов для подготовки домов к отопительному сезону.