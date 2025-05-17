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Тульская область потратит на содержание дорог 59,4 млн рублей

Тульская область потратит на содержание дорог 59,4 млн рублей

Таковы итоги аукциона на право выполнения работ.

На Гозакупках завершился аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тульской области. Максимальная стоимость работ составляла 98 млн рублей.

Победитель аукциона предложил выполнять ее за 59,4 млн рублей. Остальные трое претендентов указывали одинаковые суммы — 59,7 млн рублей. 

Подрядчику предстоит содержать дороги во всех районах Тульской области, обеспечивая безопасный и бесперебойный проезда транспортных средств.

«При производстве работ подрядчик выполняет необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, техники безопасности и охране окружающей среды», — говорится в документах аукциона.

В частности он будет: устранять колейности, просадки, исправлять кромку покрытия, заливать трещины, выполнять ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. Также ему придется при необходимости красить дорожные стойки, знаки, барьерное ограждение, автопавильоны и другие элементы обустройства. Кроме этого надо нанести горизонтальную разметку краской, термопластиком и холодным пластиком. 

Срок контракта — до 31 декабря 2025 года.

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вчера, в 22:10 0
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