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На каких улицах Тулы 19 мая не будет света

На каких улицах Тулы 19 мая не будет света

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома: 

  • ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 100-в, 102, 102-а, 102-б, 104,
  • ул. Белкина, 1-б, 1-в,
  • ул. Мира, 15-а, 15-б,
  • ул. Фрунзе, 1-г, 2,
  • ул. Мосина, 29,
  • ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 22-б,
  • ул. Гайдара, 7, 9, 11, 13, 15,
  • ул. Бардина, 6, 8,
  • ул. Мартеновская, 22, 23, 24, 25, 27, 29,
  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.), 130,
  • ул. Нестерова, 30-62 (чётн.), 39-61 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 39-а,
  • ул. Краснодонцев, 28-58 (чётн.), 29-59 (нечётн.)
  • ул. Бородина, 6,
  • ул. 3-я Песчаная, 45,
  • 7-й Песчаный пр-д, 1-22,
  • 8-й Песчаный пр-д, 1-18,
  • 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
  • ул. 2-я Песчаная, 42,
  • ул. Декабристов, 166-174 (чётн.),
  • пос. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.),99-141 (нечётн.), 152.

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