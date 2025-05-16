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Ночью 16 мая начнется ремонт трамвайных путей на Приупской
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo

Ночью 16 мая начнется ремонт трамвайных путей на Приупской

Закончить работу планируют в июне.

Скажете — на Приупской нет трамвайных путей. А они есть: речь идет о «треугольнике» у депо. 16 мая начинается ремонт трамвайных путей на этом участке.

Работы будут проводить в ночное время силами МКП «Тулгорэлектротранс». Здесь заменят рельсошпальную решетку и балластный слой, подобьют шпалы, отрихтуют пути, сварят стыковые соединения и отшлифуют их.

Протяженность ремонтированного участка составит 400 м в однопутном исчислении.

В связи с ремонтом в период с 16 мая по 7 июня, ежедневно с 23.00 до 5.00 в районе дома 1-б на ул. Приупской движение трамваев будет приостановлено. Все трамваи будут заходить в депо до 23.00.

 

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сегодня, в 22:00 0
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