Туляк оскорбил двух мужчин в баре и лишился денег

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в дежурную часть обратился 41-летний житель Зареченского округа. Мужчина заявил, что отдыхал в баре на улице Максима Горького, после чего у него таинственным образом исчезла сумка. В сумке был смартфон и 90 000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки вычислили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 28-летний и 32-летний местные жители. Задержанные пояснили, что присвоили сумку из-за оскорбительных замечаний потерпевшего.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц». Похищенное частично изъято и возвращено владельцу.