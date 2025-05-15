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Туляк оскорбил двух мужчин в баре и лишился денег

Туляк оскорбил двух мужчин в баре и лишился денег

А еще смартфона.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в дежурную часть обратился 41-летний житель Зареченского округа. Мужчина заявил, что отдыхал в баре на улице Максима Горького, после чего у него таинственным образом исчезла сумка. В сумке был смартфон и 90 000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки вычислили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 28-летний и 32-летний местные жители. Задержанные пояснили, что присвоили сумку из-за оскорбительных замечаний потерпевшего.

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В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц». Похищенное частично изъято и возвращено владельцу. 

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