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Житель Ильинки сбросил свою собаку с балкона, а потом добил на земле
Фото ru.freepik.com

Житель Ильинки сбросил свою собаку с балкона, а потом добил на земле

Дело о жестоком обращении с животным на днях рассмотрит мировой суд Ленинского судебного округа Тулы.

36-летний житель поселка Ильинки обвиняется в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшем гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ). 

По версии обвинения, пьяный мужчина, вернувшись домой после ссоры с женой, сбросил с балкона второго этажа принадлежащую ему и супруге четырехмесячную собаку породы Джек Винни по кличке Боня. После этого он вышел из квартиры, взял Боню за задние лапы и ударил ее об асфальт не менее двух раз. Собака погибла.
 
В полицию обратились соседи, на глазах у которых происходил этот ужас, а также неравнодушные пользователи соцсетей, где очевидцы разместили информацию о ЧП.
 
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.
 
В суде отметили, что санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправработ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 1 года, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

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