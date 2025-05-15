Житель Ильинки сбросил свою собаку с балкона, а потом добил на земле

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36-летний житель поселка Ильинки обвиняется в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшем гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

По версии обвинения, пьяный мужчина, вернувшись домой после ссоры с женой, сбросил с балкона второго этажа принадлежащую ему и супруге четырехмесячную собаку породы Джек Винни по кличке Боня. После этого он вышел из квартиры, взял Боню за задние лапы и ударил ее об асфальт не менее двух раз. Собака погибла.



В полицию обратились соседи, на глазах у которых происходил этот ужас, а также неравнодушные пользователи соцсетей, где очевидцы разместили информацию о ЧП.



В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.



В суде отметили, что санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправработ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 1 года, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 3 лет.