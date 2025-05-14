Тульские археологи нашли боевые стрелы времен Куликовской битвы и древнюю бронзовую булаву

Фото музея-заповедника «Куликово поле».

Тульские археологи обнаружили уникальный предмет эпохи Куликовской битвы — наконечник боевой стрелы с ромбовидным пером и выраженным упором. Специалисты определили точное расположение стрелы между центром основного боя и местами последующего преследования вражеских сил русским войском, рассказали в музее-заповеднике «Куликово поле».

Ранее подобные изделия уже попадались исследователям неподалеку, в окрестностях деревни Хворостянки, и были подробно описаны в научном труде «Следы великого сражения».

Вторая находка рассказывает о другой интереснейшей странице истории Куликова поля — древнерусском этапе его заселения в XII–XIII веках. Речь идёт о фрагменте бронзовой булавы, некогда имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами.

Они появляются примерно в XI столетии и широко используются вплоть до конца XIII века.

— Булавами пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке. Считается, что богато украшенные литые булавы являлись не только оружием, но и символом военачальника, — рассказали в музее-заповеднике.