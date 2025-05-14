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Тульские археологи нашли боевые стрелы времен Куликовской битвы и древнюю бронзовую булаву
Фото музея-заповедника «Куликово поле».

Тульские археологи нашли боевые стрелы времен Куликовской битвы и древнюю бронзовую булаву

Новые открытия помогли экспертам лучше понять исторические события.

Тульские археологи обнаружили уникальный предмет эпохи Куликовской битвы — наконечник боевой стрелы с ромбовидным пером и выраженным упором. Специалисты определили точное расположение стрелы между центром основного боя и местами последующего преследования вражеских сил русским войском, рассказали в музее-заповеднике «Куликово поле». 

Ранее подобные изделия уже попадались исследователям неподалеку, в окрестностях деревни Хворостянки, и были подробно описаны в научном труде «Следы великого сражения»

Вторая находка рассказывает о другой интереснейшей странице истории Куликова поля — древнерусском этапе его заселения в XII–XIII веках. Речь идёт о фрагменте бронзовой булавы, некогда имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами.

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Они появляются примерно в XI столетии и широко используются вплоть до конца XIII века. 

— Булавами пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке. Считается, что богато украшенные литые булавы являлись не только оружием, но и символом военачальника, — рассказали в музее-заповеднике. 

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