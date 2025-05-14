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Территорию музея-усадьбы Болотова «Дворяниново» поставили на учет
Фото museum-tula.ru.

Территорию музея-усадьбы Болотова «Дворяниново» поставили на учет

Территория объекта культурного наследия регионального значения внесена в ЕГРН.

Филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области внес в Единый государственный реестр недвижимости сведения о территории объекта культурного наследия регионального значения «Дворяниново» в Заокском районе.

— Внесение сведений в ЕГРН о территории объекта культурного наследия позволит сохранить историческое наследие и предотвратить нанесение ущерба физической сохранности объекта, — отметила директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

В границах достопримечательного места территории объектов культурного наследия «Дворяниново» расположены объекты культурного наследия федерального значения, в том числе:

  • «Могила Болотова Андрея Тимофеевича (1738-1833)»;
  • «Усадьба Болотова А.Т., XVIII век: главный дом (восстановлен в 1988 году), пруды (десять), парк, „Дуб-арка“», Тульская область, Заокский район, деревня Дворяниново;
  • селище 1 у деревни Дворяниново (эпоха бронзы — последняя четверть II тыс. до н. э.), ранний железный век, XII–XIV вв.;
  • «Усадьба Нарышкиных, XVIII–XIX века: главный дом, середина XVIII века; 
  • селище 1 I-го Каширского (Елкинского или Елтинского) железоделательного завода, построенного в 1652–1653 годах.

Действующее законодательство запрещает проводить на территории объектов культурного наследия строительные, земельные и иные работы, способные им навредить.

Благодаря наличию сведений в ЕГРН любой гражданин сможет узнать о месте нахождения и различных ограничениях, связанных с использованием таких территорий.

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