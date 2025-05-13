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Стало известно, почему тулякам вовремя не доставили пенсии: комментарий Почты
Фото Дмитрия Дзюбина.

Стало известно, почему тулякам вовремя не доставили пенсии: комментарий Почты

Оказалось, задержка была связана с изменением в алгоритме доставки пенсий в городе Туле.

Накануне туляки оборвали телефоны редакции Myslo с жалобами на то, что им не доставили пенсии вовремя«Должны были 5 мая, но вот уже несколько дней прошло, а почтальон всё не приходит», — жаловались пенсионеры. О том, с какими проблемами столкнулись люди, Myslo писал здесь

Оказалось, задержка была связана с изменением в алгоритме доставки пенсий в городе Туле. Ситуацию прокомментировали в Тульском Управлении Федеральной почтовой связи.

Региональный управляющий УФПС Тульской области АО «Почта России» Татьяна Федосова:

Татьяна Федосова

— Мы создали укрупнённые участки доставки пенсий и пособий, чтобы нагрузка на доставочные участки почтальонов была равномерной. Создана команда почтальонов, которые работают на этих участках. Они занимаются доставкой пенсий и пособий на дом. Теперь пенсии тулякам будут приносить не всегда привычные, знакомые почтальоны — будут и новые, поскольку команда сформирована, в принципе, под эту задачу. 

Главное, что я хочу сказать тулякам: не нужно волноваться, не нужно предпринимать каких-то лишних действий. Пенсию принесут домой, как и раньше.

Пока нововведение касается только крупных городов — в нашем случае это Тула. В городе, к слову, пенсии и пособия на дом получают 32 тысячи человек.

Если по каким-то причинам клиент в привычный день выплаты не получил пенсию (возможно, не услышал, не открыл дверь, его не было дома и так далее), почтальона можно вызвать повторно, обратившись на горячую линию Почты России. Также можно получить свою пенсию на следующий день после выплаты в любом почтовом отделении.

— Доставка пенсии осуществляется. График в целом мы соблюдаем с незначительными отклонениями. Есть частично выпадающие случаи там, где обычно были личные договорённости с прежним почтальоном на какое-то определённое время. На такие случаи мы оперативно реагируем, выезжаем туда.

По словам Татьяны Федосовой, работа по получению пенсий в отделениях Почты (а не только на Главпочтамте) настроена, люди могут приходить в отделение, если не хотят ждать либо если не доверяют незнакомому, непривычному почтальону.

Как получить пенсию, если ее не принесли домой?

  1. Заказать повторную доставку пенсии на дом на горячей линии Почты России 8 800 100 0000 либо подать заявку через сайт Почты
  2. Получить деньги в любом почтовом отделении (нужен паспорт).

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сегодня, в 11:36 +1
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