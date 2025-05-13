Стало известно, почему тулякам вовремя не доставили пенсии: комментарий Почты

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне туляки оборвали телефоны редакции Myslo с жалобами на то, что им не доставили пенсии вовремя. «Должны были 5 мая, но вот уже несколько дней прошло, а почтальон всё не приходит», — жаловались пенсионеры. О том, с какими проблемами столкнулись люди, Myslo писал здесь.

Оказалось, задержка была связана с изменением в алгоритме доставки пенсий в городе Туле. Ситуацию прокомментировали в Тульском Управлении Федеральной почтовой связи.

Региональный управляющий УФПС Тульской области АО «Почта России» Татьяна Федосова:

Татьяна Федосова — Мы создали укрупнённые участки доставки пенсий и пособий, чтобы нагрузка на доставочные участки почтальонов была равномерной. Создана команда почтальонов, которые работают на этих участках. Они занимаются доставкой пенсий и пособий на дом. Теперь пенсии тулякам будут приносить не всегда привычные, знакомые почтальоны — будут и новые, поскольку команда сформирована, в принципе, под эту задачу. Главное, что я хочу сказать тулякам: не нужно волноваться, не нужно предпринимать каких-то лишних действий. Пенсию принесут домой, как и раньше.

Пока нововведение касается только крупных городов — в нашем случае это Тула. В городе, к слову, пенсии и пособия на дом получают 32 тысячи человек.

Если по каким-то причинам клиент в привычный день выплаты не получил пенсию (возможно, не услышал, не открыл дверь, его не было дома и так далее), почтальона можно вызвать повторно, обратившись на горячую линию Почты России. Также можно получить свою пенсию на следующий день после выплаты в любом почтовом отделении.

— Доставка пенсии осуществляется. График в целом мы соблюдаем с незначительными отклонениями. Есть частично выпадающие случаи там, где обычно были личные договорённости с прежним почтальоном на какое-то определённое время. На такие случаи мы оперативно реагируем, выезжаем туда.

По словам Татьяны Федосовой, работа по получению пенсий в отделениях Почты (а не только на Главпочтамте) настроена, люди могут приходить в отделение, если не хотят ждать либо если не доверяют незнакомому, непривычному почтальону.

Как получить пенсию, если ее не принесли домой?