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Антисанитарию обнаружил Роспотребнадзор в кафе «ДонерОфф» в Щекино
Фото из архива Myslo.

Антисанитарию обнаружил Роспотребнадзор в кафе «ДонерОфф» в Щекино

Материалы проверки передали в суд.

Специалисты Роспотребнадзора проверили работу ресторана быстрого питания «ДонерОфф» в Щёкино. В результате осмотра было выявлено несколько серьёзных недостатков:

  • недостаточно посуды и кухонного инвентаря для соблюдения санитарных норм;
  • требуется ремонт помещений предприятия;
  • предприниматель не проводит регулярный контроль качества приготовляемой еды;
  • нет официального уведомления ведомства о начале ведения бизнеса.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в отношении предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении.  Материалы направлены в суд для принятия решения.

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