Антисанитарию обнаружил Роспотребнадзор в кафе «ДонерОфф» в Щекино

Специалисты Роспотребнадзора проверили работу ресторана быстрого питания «ДонерОфф» в Щёкино. В результате осмотра было выявлено несколько серьёзных недостатков:
- недостаточно посуды и кухонного инвентаря для соблюдения санитарных норм;
- требуется ремонт помещений предприятия;
- предприниматель не проводит регулярный контроль качества приготовляемой еды;
- нет официального уведомления ведомства о начале ведения бизнеса.
За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в отношении предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия решения.