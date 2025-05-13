Антисанитарию обнаружил Роспотребнадзор в кафе «ДонерОфф» в Щекино

Фото из архива Myslo.

Специалисты Роспотребнадзора проверили работу ресторана быстрого питания «ДонерОфф» в Щёкино. В результате осмотра было выявлено несколько серьёзных недостатков:

недостаточно посуды и кухонного инвентаря для соблюдения санитарных норм;

требуется ремонт помещений предприятия;

предприниматель не проводит регулярный контроль качества приготовляемой еды;

нет официального уведомления ведомства о начале ведения бизнеса.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в отношении предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия решения.