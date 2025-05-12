В Туле пройдет Всероссийский танцевальный конкурс «ПАZЛ-2025»

Фото предоставлено организатором конкурса.

В соревнованиях примут участие более 360 танцоров.

31 мая в Туле в ДК «Туламашзавод» состоится ежегодный Всероссийский танцевальный конкурс «ПАZЛ-2025». Организатором выступает почетный деятель искусств России Ольга Хорчек.

В этом году в соревнованиях примут участие более 360 танцоров из 16 танцевальных коллективов из регионов ЦФО.

На сцене танцоры представят различные жанры: балет, джазовую и народную хореографию, модерн, акробатику, танцевальное шоу, эстрадный танец и др.

Судьи:

Эльвира Таха, Москва. Стипендиат европейского и американского фестивалей современного танца, Парижского института джазового танца. Хореограф российских версий мюзиклов Cats, Mamma-Міа и гастрольной версии мюзикла Notre-Dam de Paris.

Сергей Крапива, Тула. Хореограф-постановщик балетов звезд российской эстрады, актер-каскадер, мастер спорта по акробатике.

Юлия Макаровская, Санкт-Петербург. Глава комитета общероссийской танцевальной организации по акробатическому танцу, судья высшей категории.

Ознакомиться с Положением конкурса и подать заявку можно по ссылке или на странице в соцсети «ВКонтакте».