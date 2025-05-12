Историческая тара: веневец откопал на участке дореволюционную бутылку «Лимонной»

Фото Дениса Махеля.

6 мая Юрий Копырин на своем земельном участке, расположенном на улице Советской, откопал дореволюционную бутылку «Лимонной». По словам руководителя местного Туристско-информационного центра Дениса Махеля, эта находка — уникальный случай.

— В краеведческом музее есть похожий экспонат, но без горлышка. А тут — поразительная сохранность. Бутылочка даже имеет гравировку с указанием производителя: «Завед. искусствен. мин. водъ Николая Ланина в Москве». В такой таре раньше продавали фруктовую шипучку.

Найденную находку мужчина подарил ТИЦ и теперь полюбоваться «Лимонной» можно на постоянной выставке в экспозиции стекла и фарфора.

Напомним, ранее мы писали про веневского краеведа Тихона Чуликова. Пенсионер наткнулся на свёрток с ассигнациями Российской империи, когда разбирал кровлю дома.