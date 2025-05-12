  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Историческая тара: веневец откопал на участке дореволюционную бутылку «Лимонной» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Историческая тара: веневец откопал на участке дореволюционную бутылку «Лимонной»
Фото Дениса Махеля.

Историческая тара: веневец откопал на участке дореволюционную бутылку «Лимонной»

Находку мужчина подарил местному туристическому центру.

6 мая Юрий Копырин на своем земельном участке, расположенном на улице Советской, откопал дореволюционную бутылку «Лимонной». По словам руководителя местного Туристско-информационного центра Дениса Махеля, эта находка — уникальный случай. 

— В краеведческом музее есть похожий экспонат, но без горлышка. А тут — поразительная сохранность. Бутылочка даже имеет гравировку с указанием производителя: «Завед. искусствен. мин. водъ Николая Ланина в Москве». В такой таре раньше продавали фруктовую шипучку. 

Найденную находку мужчина подарил ТИЦ и теперь полюбоваться «Лимонной» можно на постоянной выставке в экспозиции стекла и фарфора. 

Напомним, ранее мы писали про веневского краеведа Тихона Чуликова. Пенсионер наткнулся на свёрток с ассигнациями Российской империи, когда разбирал кровлю дома.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:17 +2
Другие статьи по темам
Прочее
находкаВеневЛимоннаяДенис МахельТИЦ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Белеве продают Logan в состоянии «капсулы времени»
В Белеве продают Logan в состоянии «капсулы времени»
В июне туляков ждет еще одна трехдневная рабочая неделя
В июне туляков ждет еще одна трехдневная рабочая неделя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.