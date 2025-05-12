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В Белеве продают Logan в состоянии «капсулы времени»
Скрин из объявления на auto.ru.

В Белеве продают Logan в состоянии «капсулы времени»

Владелец просит за автомобиль 1,5 млн рублей.

В Белеве нашли редкую версию автомобиля Renault Logan второго поколения, который 10 лет назад сошел с конвейера «АвтоВАЗа». Машины этой генерации собирались на заводе в Тольятти с 2014 года по февраль 2022-го.

Седан имеет крайне малый пробег — всего 2750 километров. Продаётся машина за внушительную сумму — 1,5 миллиона рублей.

Модель 2015 года окрашена в стильный синий металлик и оснащена надёжным бензиновым мотором мощностью 102 лошадиные силы объемом 1,6 литра и механической коробкой передач с пятью ступенями.

Среди преимуществ автомобиля указаны две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов (ABS), подогрев зеркал заднего вида с электрическим управлением, климатическая установка, регулируемый по высоте руль, стандартная мультимедийная система с Bluetooth-подключением и USB-входом, электрические стеклоподъемники, противотуманки и 15-дюймовые штампованные колеса с пластиковыми колпаками.

Минимальный пробег объясняется владельцем просто: машину практически не использовали, так как семья имела другой автомобиль, а сама эта покупка хранилась всё время в сухом гараже.

Цена кажется завышенной даже несмотря на отличное состояние машины: предложение появилось ещё в сентябре 2024 года, и оно до сих пор актуально. 

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Автор:
сегодня, в 14:43 0
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