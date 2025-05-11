В Тульской области Росреестр нашёл 53 участка для глэмпингов и зон отдыха

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Это было сделано в рамках реализации проекта «Земли для туризма».

В Тульской области Росреестр проводит активную работу по выявлению и вовлечению в оборот земель для развития сферы туризма. Сервис «Земля для туризма» позволяет инвесторам находить и приобретать участки для создания туристических объектов – от глэмпингов и отелей, до музейных комплексов и зон отдыха.

За все время реализации проекта на территории региона выявлено 53 земельных участка с потенциалом вовлечения в туристскую деятельность, расположенных на территории Тульской области. Общая площадь этих территорий – 519 га.

– С декабря 2024 года сервис «Земля для туризма» стал доступен на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Получить информацию о свободных участках может любой желающий, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.