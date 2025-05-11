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В Тульской области будущие специалисты по адаптивной физкультуре смогут учиться со скидкой

В Тульской области будущие специалисты по адаптивной физкультуре смогут учиться со скидкой

О введении новой меры поддержки студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, студенты, поступившие в педуниверситет на направление по адаптивной физической культуре и успешно сдавшие сессию (на «отлично», или «отлично и хорошо», или «хорошо»), смогут претендовать на ежегодную компенсацию затрат на обучение в размере 100 тысяч рублей.

Эти средства будут выделяться из регионального бюджета. Кроме того, вуз готов предоставить дополнительнуюскидку на обучение от 5% до 30% в зависимости от результатов ЕГЭ и сессии.

Тульская область испытывает потребность в специалистах по адаптивной физической культуре и спорту, поэтому региональные власти готовы поддерживать тех, кто намерен стать высоквалифицированным специалистом в этом направлении.

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