В Тульской области будущие специалисты по адаптивной физкультуре смогут учиться со скидкой

По словам главы региона, студенты, поступившие в педуниверситет на направление по адаптивной физической культуре и успешно сдавшие сессию (на «отлично», или «отлично и хорошо», или «хорошо»), смогут претендовать на ежегодную компенсацию затрат на обучение в размере 100 тысяч рублей.

Эти средства будут выделяться из регионального бюджета. Кроме того, вуз готов предоставить дополнительнуюскидку на обучение от 5% до 30% в зависимости от результатов ЕГЭ и сессии.

Тульская область испытывает потребность в специалистах по адаптивной физической культуре и спорту, поэтому региональные власти готовы поддерживать тех, кто намерен стать высоквалифицированным специалистом в этом направлении.